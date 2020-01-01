مع أطفالها.. نادين نسيب في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نادين نسيب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نادين نسيب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها مع أطفالها، وعلقت قائلة"حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، وعرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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