رىيس مدينة أبشواي.. إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بالفيوم



قام مراد مسعود، رئيس مركزومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بمخالفات البناء بالوحدة المحلية بقري شكشوك وابوكساه أسفرت عن تنفيذ عدد 4 حالات إزالة بالوحدة المحلية بشكشوك علي مساحة 360 متر أرض إصلاح زراعي وأرض ائتمان زراعي.



كما تم تنفيذ 3 حالات بالوحدة المحلية بابوكساه حالتان خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة 160 متر وحالة مخالفة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني علي مساحة 85 متر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية طبقا للقانون، تمت الإزالة تحت إشراف الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري، والأستاذة سعاد السيد، رئيسة الوحدة، وفني الوحدة المحلية ومسئول الجمعية الزراعية وقوة تأمين من مركز شرطة ابشواي.





كما قام محمد رجب جودة، رئيس الوحدة بمتابعة الأعمال، حيث تفقد انتظام سير أمتحانات الدبلومات الفنية والتأكد من مستوي النظافة الداخلية لمقرات الأمتحان ومحيط المدارس.



ثم تفقد الوحدة الصحية ومركزالشباب للتأكد من الانضباط الإداري وتقديم الخدمة للمواطنين، وكذلك متابعة مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالوحدة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات



أما فى الوحدة المحلية بقرية الخالدية فقد تابع إبراهيم أبوطالب، رئيس الوحدة أعمال النظافة اليومية الوحدة من الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تفقد مكاتب الجمعيات الزراعية بالعلوية والخالدية، كما تم المرور على المخابز ومستودعات الدقيق للتأكد من انتظام الأعمال ومطابقة الخبز للمواصفات، وأكد علي الالتزام بالإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة بين المواطنين.



كما قام بحل مشكلة موتور رفع مياة الشرب اثناء شكوى للمواطنين من وجود الموتور الخاص برفع مياه الشرب بدون حاجز مما يسبب خطورة على الأطفال، وعلى الفور تم التواصل مع المهندسة سمر مديرة مرفق مياه الشرب بابشواي وتم إنشاء غرفة حول الموتور حفاظا على الموتور وحماية للأطفال والمارة.



كما تم المرور على الوحدة الصحية وتلاحظ تغيب الطبيب المختص وعلى الفور تم إخطار رئيس المركز والتواصل مع الدكتورة مايسة رجائي، مديرة الإدارة الصحية بابشواي للتنبيه على الطبيب بالتواجد بصفة منتظمة لتقديم الخدمة الصحية للأهالي.



وفي الوحدة المحلية بالنصارية حيث تابع الأستاذ عاشور حبشي، رئيس الوحدة أعمال قص وإزالة الحشائش من جانبي الطريق ورفع القمامة والمخلفات والأتربة بالطرق الرئيسية والفرعية بالوحدة، بالإضافة إلى متابعة الانتهاء من ترميم مدرسة الأربعين المشتركة، وذلك أستعدادا لأستقبال للعام الدراسي الجديد، وكذلك متابعة استكمال العمل بشبكات الانحدار بالصرف الصحي لدخول اكبر عدد من العزب بطريق النصارية الوسطاني.



واختتم جولته بمتابعة أعمال تغيير الكشافات وتركيب الكشافات الليد الموفرة لتحسين الإضاءة وتوفير استهلاك الكهرباء بالتعاون بين إدارة الكهرباء بالوحدة والإنتاج الحربي.





في ضوء توجيهات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة انتظام سير العمل بجميع القطاعات الخدمية.