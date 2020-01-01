محافظ كفرالشيخ يكشف تفاصيل تصالح مخالفات البناء

السبت 25/يوليه/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، المواطنين بالإسراع،لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، لتجنب الإزالات وهدم المباني، مشيرًا إلى أنه يجوز التقنين لبعض الحالات فكل حالة يتم دراستها على حدة، بالإضافة إلي دفع مبلغ جدّية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة،وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات،وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،تتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدّية التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدّية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية، للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.

يذكر أن؛ تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجنة برئاسة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية، للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

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