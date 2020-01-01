كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

السبت 25/يوليه/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وحامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، أنه لن يُجدد عقده في المستقبل مع الريدز.

وفي تصريحات لمحطة سكاي، قال كلوب "مرتبط بعقد مع ليفربول لمدة 4 سنوات، وبالتأكيد من المنظور الحالي، لا أعتزم أن أكمل هذا العقد على الأقل".

وكان كلوب قد صرح من قبل بأنه لا ينوي تجديد عقده مع ليفربول، الذي ينتهي في 2024.

وحول إمكانية توليه قيادة منتخب بلاده، علق "لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال".

وتابع "أنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلًا للدوري الألماني أو الكأس أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر".

وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، علق "من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة، وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع، تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق".

وكان كلوب قد صرح مؤخرا لإذاعة SWR بأنه "عازم على العودة إلى ألمانيا بعد انتهاء مشواري، وعلى الأرجح جدا في ماينز".

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