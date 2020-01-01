حازم غسان أول أردني شاب في الدراما السورية 2021

في سابقة تعد الأولى من نوعها، تعاقد الممثل الأردني حازم غسان، على المشاركة في بطولة المسلسل السورية "أنغام"، والمقرر أن ينطلق تصويره نهاية العام الجاري ليكون جاهز للعرض في شهر رمضان المقبل.





ومن جانبه أعرب حازم غسان، عن سعادته كونه أول ممثل شاب يقتحم عالم الدراما السورية بعمل من المتوقع أن ينال استحسان عدد كبير لفكرته في إعادة مناخ المسلسلات الرومانسية للشاشة العربية مرة أخرى، في مواجهة المسلسلات التركية التي طفت على السطح خلال الـ10 سنوات الماضية.





وقال "غسان" أن الكثير من نجوم الوطن العربي يشبهون أداءه بالفنان الفلسطيني الكبير الراحل غسان مطر، متمنيًا أن يصل للشهرة الكبيرة التي وصل إليها خاصة في مجال التمثيل في مصر.



