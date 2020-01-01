حازم غسان أول أردني شاب في الدراما السورية 2021

السبت 25/يوليه/2020 - 05:32 م
حازم غسان
حازم غسان
الفجر الفني
في سابقة تعد الأولى من نوعها، تعاقد الممثل الأردني حازم غسان، على المشاركة في بطولة المسلسل السورية "أنغام"، والمقرر أن ينطلق تصويره نهاية العام الجاري ليكون جاهز للعرض في شهر رمضان المقبل. 

ومن جانبه أعرب حازم غسان، عن سعادته كونه أول ممثل شاب يقتحم عالم الدراما السورية بعمل من المتوقع أن ينال استحسان عدد كبير لفكرته في إعادة مناخ المسلسلات الرومانسية للشاشة العربية مرة أخرى، في مواجهة المسلسلات التركية التي طفت على السطح خلال الـ10 سنوات الماضية. 

وقال "غسان" أن الكثير من نجوم الوطن العربي يشبهون أداءه بالفنان الفلسطيني الكبير الراحل غسان مطر، متمنيًا أن يصل للشهرة الكبيرة التي وصل إليها خاصة في مجال التمثيل في مصر. 

يذكر أن مسلسل "أنغام" من إنتاج "الراءف" للإنتاج الفني للمنتج محمود العباسي، من تأليف خيري صالح، وإخراج بقوش الهاشم، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان 2021، وجاري الإعلان عن أبطال المسلسل كاملة خلال الأيام المقبلة.

أخبار تهمك

الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كورونا هي السبب في معاناة والدي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ نصف ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

05:31 م

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً