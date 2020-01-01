عاجل.. وفاة الفنان مروان محفوظ متأثرًا بأعراض كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى الفنان اللبناني مروان محفوظ، صباح اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاما عقب نقله للمستشفى بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وعانى الفنان "محفوظ" بأعراض فيروس كورونا المستجد، في الأيام الأخيرة ولكن تدهورت حالته الصحية أمس من ارتفاع درجة حرارته وضيق التنفس.

وتوفى مروان محفوظ، في ظل ظروف عصيبة حيث أن عائلته في كندع في ظل إجراءات فيروس كورونا المستجد.

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