"الحبل قصير والطيارة تقيلة".. هالة صدقي تلعب بطائرة ورقية على الشاطئ "

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نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو لها وهي تقوم باللعب بالطائرة وذلك من علي شواطئ أحد المناطق الساحية، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت" صدقي" وهي تلعب بالطائرة وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وبنطلون أبيض وقبعة و نظارة شمس، وتعاملت بروح خفيفة تشبة الأطفال في الجنون والمرح.



وعلقت" هالة" علي الفيديو قائلة :" الحبل قصير والطائره تقيله وطيري يا طياره طيري" وذلك من علي شواطئ أحد المناطق الساحلية.





يذكر أن خاضت الفنانة هالة صدقي السباق الرمضاني بمسلسل "ليه لأ" وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



وشارك فى المسلسل أيضاً أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



