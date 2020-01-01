الإسكندرية تبدأ الاحتفال بعيدها القومي من الغد.. تعرف على الفاعليات

السبت 25/يوليه/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
تبدأ محافظة الإسكندرية غدًا الأحد الاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952م.


احتفالات

وقد أعلنت المحافظة عن تنظيم ثلاثة فاعليات رئيسية بمناسبة العيد القومي، ويبدأ الأول صباح الغد بتنظيم متحف الفنون الجميلة معرض "كُنوز البَلديّة - صفحات من تاريخ الإسكندرية".

ويتضمن المعرض رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام، صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية في ١٨٨٢، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات.

للوحات تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين "محمد ناجي - سيف وأدهم وانلي - چورچ صبّاغ - مارجريت نخلة - حامد عويس - مصطفى عبد المعطي - محمد حسن القباني - عزت إبراهيم".

والإفتتاح سيكون يوم الأحد ٢٦ يوليو في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر العرض يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً حتى الخميس ٣٠ يوليو القادم.

عروض بحرية

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، تقام احتفالية للعروض البحرية والتي تشمل العديد من العروض والفاعليات من أمام الإتحاد المصرى للغوص.

وتختتم محافظة الإسكندرية فاعلياتها يوم الاربعاء ٢٩ يوليو القادم، حيث تقام احتفالية كبرى بمسرح سيد دوريش " دار الأوبرا " في تمام الساعة ٧ مساءا، ليتم خلالها الإعلان عن عدة موضوعات تهم المواطن السكندري.

شخصيات سكندرية 

ويشارك متحف الإسكندرية القومي بتنظيم معرضًا أثريًا بعنوان "شخصيات سكندرية” بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة غدًا الأحد، ويسلط المعرض الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الإسكندر الأكبر.

كما تضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وقال باسم ابراهيم مدير عام المتحف، إن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية
وأكد أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

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