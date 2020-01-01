نقل 4 طلاب و3 مراقبين للمستشفى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 05:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريم محمود
أدى 754 ألفا و575 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في بيان صحفي منذ قليل، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت. 

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة الحوامديه الفنيه بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية"، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

ورصدت الغرفة 3 وقائع بقيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى اللجان بالمحافظات لأداء الامتحان بدلًا من الطلاب، وتم إحالة هذه الوقائع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1382020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي بإذن الله يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها: تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

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