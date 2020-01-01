بهذه الطريقة.. سيرين عبد النور تمزح مع طفلها الصغير

السبت 25/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، فيديو لابنها الصغير "كريستيانو"، وهى يتناول الطعام ويتمازح معها، وعلق قائلة"وبالآخر بعتلكن بوسة لوحدو، اخ يا قلبي".

وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.


نبذة عن سيرين عبد النور:

كان أول عرض أزياء تشارك به يعرض ملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

في بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

ذاع صيتها في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كورونا هي السبب في معاناة والدي

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

منذ نصف ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

05:31 م

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً