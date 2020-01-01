بعد وفاة 13 شخصا.. تعرف على خطة المصايف لمواجهة حالات الغرق

السبت 25/يوليه/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
سمر حسن
خطف الموت في شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر في حي العجمي، حوالي 13 شخصا منذ أسبوعين منهم ثلاثة أشقاء على أرسهم الشاب شادى الذى يبحث عنه أهله.

خالف الراحلون القرار السابق منذ 2018 بمنع نزول أي شخص للسباحة في مياه الشاطئ، وعلقت إدارة المصايف، رايات سوداء ولافتة "مغلق بأمر رئيس مجلس الوزراء".

يقع شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر في حي العجمي على مسافة 1700 متر، وهو صاحب النصيب الأكبر في حالات الغرق خلال السنوات الأخيرة، بعد أن سجل أعلى نسبة وفيات غرقا من بين كل شواطئ عروس البحر المتوسط، كانت هناك وقائع أخرى تجعله يستحق لقب " مثلث برمودا مصر " في 2018 بلغ عدد حالات الغرقى 16 حالة في يوم واحد.

دوريات تفتيش

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف بالإسكندرية، أن هناك دوريات تفتيش 24 ساعة لمنع تسلل المواطنين لشاطئ النخيل والشواطئ الخطرة المجاورة، كما أن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية يعملون على منع المواطنين من التسلل.

أضاف رشاد عن حادث غرق 4 بشاطئ الصفا، أنه لا توجد به حواجز أمواج، والشاطئ عبارة عن مساحة رملية، كما أن الشاطئ مجاور للوحدات المصيفية العشوائية يعتبر شاطئ الصفا ضمن 61 شاطئ المغلقة بقرار مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، لايوجد به خدمات إنقاذ أو إسعاف

أوضح اللواء جمال رشاد، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف موجودة فى الشواطى من الساعة 6 صباحا لمنع أى شخص من التسلل ولكن الأهالي يتسللون، ناشد أهالى المحافظات المجاورة وزوار الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات.

شركة إنقاذ

كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن جميع الشواطئ مغلقة، وأغلقنا 61 شاطئ بالإسكندرية، "لقينا بعض المواطنين بينزلوا الشواطئ في وقت الفجر قبل ما تبدأ الحملات، ودهه اللي حصل في حادثة شاطئ النخيل الأخيرة"، 

أضاف رشاد، أن الشاطئ به عيوب فنية، ووضعت الهيئة العامة لحماية الشواطئ تكريك، أنه يجب أن يكون هناك تكريك للمنطقة خلف حواجز صد الأمواج لجعل الشاطئ متزن، كما أن هذا الشاطئ لم يكن مغلق قبل فيروس كورونا، كان مخصصا لجمعية "6 أكتوبر" لخدمة 200 ألف شخص

أكد رشاد، أن شاطئ النخيل كانت به شركة إنقاذ متخصصة، "مكنش فيه مشاكل الصيف الماضي، وكانت جمعية "6 أكتوبر" تقوم بإجراءات الصيانة، أن تلك العيوب في الشاطئ موجودة رغم وجود شركة إنقاذ متخصصة، يجرى انتشال 10 جثث ويتبقى جثمان لشاب من كوم حمادة.

أكد اللواء جمال رشاد، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف تنتشر بطول شاطئ النخيل، وهم متواجدين يوميا من 6 صباحا وحتى المساء،لمنع أى شخص من التسلل للشاطئ ويتسلل المواطنون فجرا، كما ناشد أهالى المحافظات المجاورة والاقليم بعدم تعريض حياتهم للخطر

قوات إنقاذ

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شاطئ النخيل للمرة الثانية لمتابعة إقامة سور بطول الشاطئ، مع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ مؤكدا حرص المحافظة على انتشال الجثمان.

جمع محافظ الاسكندرية رجال قوات الإنقاذ البحرية لانتشال جثمان الطفل الغريق بشاطئ النخيل 6 أكتوبر بالعجمى رغم كثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وحمايتهم من الصخور أثناء عملية الانتشال.

أكد الشريف أن المحافظة تبذل كل جهدها لانتشال الجثة، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة حتي استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا شواطئ الاسكندرية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ نصف ساعة

كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

منذ نصف ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كورونا هي السبب في معاناة والدي

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد غرق 11 شخصا في الإسكندرية.. "الشواطئ والمصايف" تعلق (فيديو)

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

قرارات نارية لمحافظ الإسكندرية بعد غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل

محافظ الإسكندرية يتابع محاولة انتشال جثة غريق بشاطئ النخيل (فيديو)

الإنقاذ النهري يواصل جهوده للعثور على الغريق الأخير بشاطئ النخيل (صور)

رغم وقوع كارثة.. مواطنون يتجهون للعوم في شاطئ النخيل والمصايف تفرقهم (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

05:31 م

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً