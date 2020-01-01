بعد وفاة 13 شخصا.. تعرف على خطة المصايف لمواجهة حالات الغرق

خطف الموت في شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر في حي العجمي، حوالي 13 شخصا منذ أسبوعين منهم ثلاثة أشقاء على أرسهم الشاب شادى الذى يبحث عنه أهله.





خالف الراحلون القرار السابق منذ 2018 بمنع نزول أي شخص للسباحة في مياه الشاطئ، وعلقت إدارة المصايف، رايات سوداء ولافتة "مغلق بأمر رئيس مجلس الوزراء".





يقع شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر في حي العجمي على مسافة 1700 متر، وهو صاحب النصيب الأكبر في حالات الغرق خلال السنوات الأخيرة، بعد أن سجل أعلى نسبة وفيات غرقا من بين كل شواطئ عروس البحر المتوسط، كانت هناك وقائع أخرى تجعله يستحق لقب " مثلث برمودا مصر " في 2018 بلغ عدد حالات الغرقى 16 حالة في يوم واحد.





دوريات تفتيش





أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف بالإسكندرية، أن هناك دوريات تفتيش 24 ساعة لمنع تسلل المواطنين لشاطئ النخيل والشواطئ الخطرة المجاورة، كما أن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية يعملون على منع المواطنين من التسلل.





أضاف رشاد عن حادث غرق 4 بشاطئ الصفا، أنه لا توجد به حواجز أمواج، والشاطئ عبارة عن مساحة رملية، كما أن الشاطئ مجاور للوحدات المصيفية العشوائية يعتبر شاطئ الصفا ضمن 61 شاطئ المغلقة بقرار مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، لايوجد به خدمات إنقاذ أو إسعاف





أوضح اللواء جمال رشاد، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف موجودة فى الشواطى من الساعة 6 صباحا لمنع أى شخص من التسلل ولكن الأهالي يتسللون، ناشد أهالى المحافظات المجاورة وزوار الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات.





شركة إنقاذ





كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن جميع الشواطئ مغلقة، وأغلقنا 61 شاطئ بالإسكندرية، "لقينا بعض المواطنين بينزلوا الشواطئ في وقت الفجر قبل ما تبدأ الحملات، ودهه اللي حصل في حادثة شاطئ النخيل الأخيرة"،





أضاف رشاد، أن الشاطئ به عيوب فنية، ووضعت الهيئة العامة لحماية الشواطئ تكريك، أنه يجب أن يكون هناك تكريك للمنطقة خلف حواجز صد الأمواج لجعل الشاطئ متزن، كما أن هذا الشاطئ لم يكن مغلق قبل فيروس كورونا، كان مخصصا لجمعية "6 أكتوبر" لخدمة 200 ألف شخص





أكد رشاد، أن شاطئ النخيل كانت به شركة إنقاذ متخصصة، "مكنش فيه مشاكل الصيف الماضي، وكانت جمعية "6 أكتوبر" تقوم بإجراءات الصيانة، أن تلك العيوب في الشاطئ موجودة رغم وجود شركة إنقاذ متخصصة، يجرى انتشال 10 جثث ويتبقى جثمان لشاب من كوم حمادة.





أكد اللواء جمال رشاد، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف تنتشر بطول شاطئ النخيل، وهم متواجدين يوميا من 6 صباحا وحتى المساء،لمنع أى شخص من التسلل للشاطئ ويتسلل المواطنون فجرا، كما ناشد أهالى المحافظات المجاورة والاقليم بعدم تعريض حياتهم للخطر





قوات إنقاذ





زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شاطئ النخيل للمرة الثانية لمتابعة إقامة سور بطول الشاطئ، مع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ مؤكدا حرص المحافظة على انتشال الجثمان.





جمع محافظ الاسكندرية رجال قوات الإنقاذ البحرية لانتشال جثمان الطفل الغريق بشاطئ النخيل 6 أكتوبر بالعجمى رغم كثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وحمايتهم من الصخور أثناء عملية الانتشال.





أكد الشريف أن المحافظة تبذل كل جهدها لانتشال الجثة، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة حتي استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحرى.



