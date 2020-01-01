إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في قنا

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ان الإجهزة التنفيذية إتخذت اجراءات مكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الامن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.



وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة قامت بوضع خطة طوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك تشمل تشكيل غرفة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة ورفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومنع الإجازات للفرق الطبية العاملة والأطقم المعاونة والتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة بالإضافة الى زيادة عدد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ.







وأشار الداودى الى انه تم التنسيق بين مديرية الطب البيطري والتموين ومباحث التموين لتسيير الحملات التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية بالإضافة الي تكثيف الحملات التفتيشية علي الاسواق ومحلات المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف انه تم توجيه المسئولين بمديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية وتوفير احتياجات المحافظة من المواد البترولية والتأكد من المخزون الاحتياطي وتكثيف الحملات الرقابية علي المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية وانتاج وتوزيع الحصص المقررة بالكامل مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.







ولفت المحافظ الى ان قصر ثقافة قنا سوف ينظم احتفاليتين في المسرح الصيفى بحضور 25 % من الطاقة الإستيعابية للمسرح الأولى بمشاركة فرقة الموسيقى العربية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك والإحتفالية الثانية بمشاركة فرقة الإنشاد الدينى خلال ثالث ايام العيد مؤكدا على استمرار غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل والنوادى الترفيهية ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية ايضا وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وذكر محافظ قنا انه تم التشديد على مسئولى مديرية الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة وازالتها بشكل فورى وعمل محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العسكرية كما اصدر المحافظ تعليماته لمسئولى إدارة مرور قنا لتكثيف الحملات المرورية ونشر اللجان المرورية المتنقلة على الطرق السريعة والداخلية ومراقبة السرعة بأجهزة الرادار لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث حيث تكثر حركة التنقل بين المحافظات في مثل هذه المناسبات مضيفا انه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء) للتعامل مع اى احداث طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





فيما اكد وكيل وزارة الاوقاف على استمرار غلق المساجد والساحات ومنع اقامة صلاة العيد مع السماح باستخدام مكبرات الصوت لتكبيرات العيد من خلال العاملين بالمسجد فقط.



