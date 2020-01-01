الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

السبت 25/يوليه/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وقع كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة السكندري على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة ٥ مواسم.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد عقب الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ويلعب كريم يحيى معارًا في صفوف سموحة السكندري منذ يناير عام ٢٠١٩ حيث ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ولم يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف اللاعب من العودة إلى الفريق ليكون بديلا لأحمد فتحي والذي سينتقل عقب نهاية الموسم إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأحمر.

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