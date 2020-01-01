رسميا.. البابا تواضروس يعلن فتح الكنائس 3 أغسطس المقبل

السبت 25/يوليه/2020 - 04:20 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان ناجى
أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء اليوم السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".

كان البابا تواضروس قد استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية ومعه الأرخن الفاضل عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان.

ودار اللقاء حول موقف الأعمال الانشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالأسكندرية وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.

وعلى صعيد آخر كلفهم قداسته بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى ونيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا  حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.

وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع. 

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