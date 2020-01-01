بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء المباحث ببني سويف

Advertisements

اعتمد اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اليوم السبت حركة تنقلات بين عددًا من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية تضمنت نقل وتغيير رئيسي مباحث مركزي بني سويف وسمسطا، والابقاء على رؤساء مباحث مراكز ناصر وببا والفشن وإهناسيا والواسطى وقسم شرق النيل.



حيث شملت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيسا للمباحث، ونقل المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب.



كما تم الإبقاء على الرائد محمد محروس رئيسا لمباحث ناصر والرائد مصطفى أبو طالب رئيسا لمباحث ببا والرائد أحمد حسين رئيسا لمباحث الفشن والرائد أحمد بهجت رئيسا لمباحث إهناسيا والرائد محمود فؤاد رئيسا لمباحث الواسطى والرائد أحمد النبوي رئيسا لمباحث قسم شرق النيل.



يذكر أن حركة الترقيات التي أصدرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السبت الماضي، شملت ترقية اللواء محمد مراد حكمدار بني سويف إلى منصب مدير الأمن، خلفا للواء زكريا صالح الذي جرى إحالته للتقاعد، وتعيين العميد أسامة جمعة مفتش الأمن العام مديرا للمباحث الجنائية، خلفا للعميد محمد عبد الوهاب الذي جرى نقله إلى مديرية أمن الإسكندرية.



كما شملت الحركة ترقية اللواء طه الدرباشي مأمور مركز الواسطى، واللواء يحيى محفوظ، مأمور مركز ناصر، واللواء أحمد سعد مأمور مركز الفشن، إلى منصب مساعد مدير الأمن.



المحافظ يهنئ مدير الأمن



وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء محمد مراد بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق في حركة الشرطة التى تم الإعلان عنها أمس وذلك في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ معربًا عن المحافظ عن تهنئته للواء محمد مراد بعد اسناد المسؤولية له في حركة التنقلات الأخيرة.



وأكد المحافظ على الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لايمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون، لاسيما الجهود الكبيرة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، حيث شهدت جهود مضاعفة من كافة الأجهزة.



كما أعرب المحافظ عن تقديره للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، مشيرًا إلى أنه قد تواصل معه من خلال إتصال تليفونيًا، عبر فيه عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات إزالات التعديات ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا وتنفيذ حظر إنتقال وحركة المواطنين، والتعامل مع أزمة السيول، وبسط الأمن والآمان في ربوع المحافظة وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

