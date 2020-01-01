نبيلة عبيد: كتاب سينما نبيلة عبيد ليس له علاقة بمذكراتي

السبت 25/يوليه/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أن كتاب "سينما نبيلة عبيد" ليس له علاقة بكتاب مذكراتها، والذي أعلنت عنه منذ فترة وانتهى من كتابته المؤرخ السينمائي محمود قاسم.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية: إن كتاب سينما نبيلة عبيد يتحدث فقط عن الأعمال السينمائية التي قدمتها وعددها أكثر من 86 فيلما وهي رحلة فنية شاقة وصعبة مرت بها.

وأستكملت نبيلة حديثها قائلاً: وأعتبر أفلامى ميراثى الحقيقى وثروتى لجمهورى وهذا الكتاب ليس له علاقة بأى تفاصيل شخصية أو مذكراتى والتى كنت أعلنت عن تفاصيلها منذ فترة طويلة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا منافسًا لعدد من الأعمال الرمضانية.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر ونادية الجندي.

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