حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

السبت 25/يوليه/2020 - 04:03 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الويلزي جاريث بيل يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي وذلك عقب خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة The Evening Standard البريطانية بأن جاريث بيل عاقد العزم على الاستمرار في صفوف ريال مدريد حتى نهاية عقده في 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل يخطط  للاستمرار في صفوف ريال مدريد حتى لو لم يتغير وضعه الحالي، حيث أن النجم الويبلزي مستمتع في العاصمة مدريد برفقة عائلته.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيل البالغ من العمر 31 عامًا سيفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي في حال وصول عرضٍ مغرٍ من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

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