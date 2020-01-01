اليوم.. نجوم "الموسيقى الشعبية" و"السيرك القومى" على مسرح عبد الوهاب

السبت 25/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الفقرات الفنية للفرقة القومية للموسيقى الشعبية والسيرك القومى، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، بإشراف الفنان مصطفي محسن مدير المسرح . 

حيث تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة متنوعة من أغانى الفن الشعبي الأصيل والمواويل، منها "قمر سيدنا النبي، أمدحك، الهوا ميال، الوردة عطشانة، ياما دقت على الراس طبول، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، على ورق الفل دلعني" يشدو بها نجوم الفرقة" أحمد حسن، دعاء الجيزاوي، نورا صبحي، ميادة سليم، خيرية الشاعر، آية خالد"، إلى جانب الفقرة النوبية للفنان سيد السمان، وفقرة التنورة للفنان صلاح عبد الظاهر، بمصاحبة الطبل البلدى والربابة والمزمار، إشراف فنى للفنان عاطف سعيد.

عقب ذلك يستمتع جمهور الأسكندرية مع أروع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، تقدمها شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، منها "استعراض الثعابين للفنان حسن فيصل، التوازن على الكراسي للفنان أشرف فيصل، الساحر للفنان عادل السعيد، الكرابيح للفنانة ليلى الجوهرى، المكعب للفنان كريم راشد، لايت مان للفنان جمال بسيونى، المطبخ الصينى للفنان يوسف النوبى، التوازن للفنان محمد جابر"، وذلك طوال الموسم الصيفى.

يأتى ذلك مع إلتزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ ساعتين

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً