عرض خليجي يهدد بقاء «أوباما» في الزمالك

السبت 25/يوليه/2020 - 04:01 م
أوباما
أوباما
علي خلاف

تلقى يوسف إبراهيم «أوباما»، صانع ألعاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جادًا من أحد الأندية الخليجية، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

أوباما يقترب من مغادرة القلعة البيضاء

وتبحث إدارة الزمالك تجديد عقد النجم الدولي يوسف أوباما خلال الفترة المقبلة، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولم تتوصل إدراة  القلعة البيضاء، لإتفاق بشأن عتمديد تعاقد يوسف أوباما في الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد رفض الشروط المالية التي عرضها عليه مجلس الإدارة واشترط مساواته ماليا بطارق حامد لاعب الوسط المدافع، الذي يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وتلقى يوسف أوباما عرضًا من أحد الأندية الخليجية، في الفترة الأخيرة، إلا أن الاعب لم يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري

وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة ويليه المقاولون العرب (33 نقطة من 18 مباراة) ثم بيراميدز (32 نقطة من 18 مباراة) ثم الزمالك (28 نقطة من 16 مباراة).

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