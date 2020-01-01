فيها حاجة حلوة.. أساقفة البحر الأحمر يشاركون في صكوك الأضاحى

ملحمة وطنية بين المسلمين والمسيحيين بالبحر الأحمر، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، فهذه الأعياد دائمًا يظهر فيها الود والمحبة خاصة فى المناسبات والأعياد الدينية، حيث يشاركون بعضهم البعض يجمعهم نسيج واحد فى وطن واحد، وحلت مناسبة عيد الأضحى المبارك وشراء صكوك الأضاحى، لتظهر ملحمة من أساقفة البحر الأحمر مع المسلمين.





شارك الأنبا إيلاريون البراموسي، أسقف مطرانية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، والقمص يؤانس أديب، وكيل الكنيسة الكاثوليكية في بالبحر الأحمر، في صكوك الأضحية بمديرية أوقاف البحر الأحمر، كذلك عدد من القساوسة في محافظة البحر الأحمر، وذلك بدافع وطني ينبع من مشاركة الأخوة الأقباط للمسلمين في عيد الأضحى المبارك.





وتبرع الأنبا ايلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بـ 10 آلاف جنيه بواقع 5 صكوك أضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر، حيث كان في استقباله الدكتور كمال ابو سيف وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.





ومن جانبه قال الأنبا ايلاريون البراموسي أسقف البحر الأحمر، إن مشاركته في صك الأضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته فى الوطن من المسلمين في عيد الأضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط ويقدمون التهانى لنا ويشاركونا فرحة العيد.





وأكد الأنبا ايلاريون أسقف مطرانية البحر الأحمر، خلال تبرعه بـ5 صكوك أن المسلمين والأقباط أخوة في وطن واحد، مشيرًا إلى مشاركتنا في أعياد المسلمين شئ طبيعي في مصر كما أن المسلمين يشاركون في أعيادنا، مؤكدا أن الأضاحي في مصر تطعم المسلم والمسيحي دون تفرقة.





وطالب الانبا ايلاريون من وكيل وزارة الأوقاف، أنه يشارك في عمليات توزيع الاضاحى، هذا الأمر الذي استقبله الدكتور كمال سيف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، بكل سرور.





فيما تبرع القمص يوأنس أديب، وكيل الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بـ5 صكوك أضحية بمديرية أوقاف البحر الأحمر وكان في استقباله أيضا الدكتور كمال سيف، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، والذي أكد أن العيد هذا العام بنكهة الوحدة الوطنية، بعد مشاركة أساقفة البحر الأحمر فى صكوك الاضاحى.





وقال القمص يوأنس، وكيل الكنسية الكاثوليكية بالبحر الأحمر، أن أعياد المسلمين والأقباط هى أعياد واحده من قديم الزمان، مؤكدًا أن مشاركتنا في صكوك الاضاحى هو أمر طبيعى، موضحًا أننا نعيش في وطن واحد يجمعنا في حب مصرنا الحبيبة.



