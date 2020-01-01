من عادل هيكل لـ«ملك النص».. 10 نجوم تقمصوا دور «الشيخ حسني» وورطوا أنديتهم في فضائح مُدوية بالكرة المصرية

يُعد فيلم (الكيت كات) للفنان محمود عبد العزيز والذي جسد خلاله شخصية (الشيخ حسني الضرير) واحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية، ويعتبر مشهد سرادق العزاء من أشهر المشاهد في الفيلم والتي مازالت عالقة في أذهان المشاهدين حتي يومنا هذا.

في مشهد سرادق العزاء الشهير جلس (الشيخ حسني) وسط رجال الحارة، وبعد انتهاء القارئ من تلاوة ما تيسر من القرآن، لم ينتبه الموجودين بأن الميكروفون مازال مفتوحًا، ليبدأ الشيخ الضرير في كشف عورات وفضائح أهل الحارة وعلاقاتهم السرية ليسمعها الجميع حتي أبطال هذه الفضائح والذين أصابتهم الصدمة وأخذوا يلعنون الشيخ بعدما فضح أسرارهم.





وتقمص عدد من نجوم الكرة المصرية دور (الشيخ حسني الضرير) خلال الفترة الأخيرة، وأخذوا يطلقون الاعترافات المثيرة للجدل، وقاموا بتوريط أنديتهم وبعض الأندية الأخرى في فضائح كروية لا يزال صداها مستمرًا حتي الآن، والفارق بينهم والشخصية التي جسدها الفنان محمود عبد العزيز، أنهم يعلمون جيدًا أن الميكروفون مفتوحًا والجميع سوف يسمع تصريحاتهم وأسرارهم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الكرة المصرية الذين تقمصوا دور "الشيخ حسني" وأطلقوا اعترافات مثيرة أحدثت ضجة في الوسط الكروي المصري:-





1- عادل هيكل:





نجم حراسة المرمي السابق بالنادي الأهلي "عادل هيكل" صرح في وقت سابق بأن الفريق الأحمر حصل على كأس مصر عام 1966 بعدما دفع "رشوة" لفريق الترسانة عن طريق الراحل "عبده البقال" وتسبب هذا التصريح في ردود فعل غاضبة من نجوم النادي القدامي والجماهير الحمراء نظرًا لما يحمله من تشكيك في بطولات النادي وأن حصوله عليها جاء بالمجاملات والرشوة.





2- رضا سيكا:





مدافع الزمالك السابق أيضًا فجر مفاجأة مدوية بعدما أكد في تصريحات سابقة أن لاعبو الأبيض باعوا مباراة الـ6/1 الشهيرة أمام الأهلي، لأنهم كانوا يعلمون أن خسارة الفريق الأبيض سوف يطيح بمرتضى منصور من منصب المشرف على الكرة بالنادي وهذا ما كان يريده بعض لاعبي الفريق، وآثار هذا الاعتراف جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجماهير البيضاء.





3- مصطفي يونس:





بعيدًا عن المجاملات التحكيمية وتفويت المباريات، كان هناك اعتراف سابق لمصطفي يونس نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق أشعل ثورة غضب في الوسط الكروي كله، حيث أكد وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وباقي الأندية الكبرى في مصر، وقال: " في الأندية الكبري اللي أمه حلوة أو صوتها حلو يضمن مكانه في فريق الناشئين وهو مستريح”.





4- أسامة نبيه:





اعترف نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق بتعمده إهدار الفرص خلال مشاركته مع غزل المحلة ضد الفارس الأبيض في نهائي كأس مصر عام 2002 مما تسبب في هزيمة فريقه 2/1وتأهل الأبيض لنهائي البطولة ولكنه خسر اللقب أمام بلدية المحلة.





5- عفت نصار:





كشف نجم الزمالك السابق عن تفويت مباراة الفريق الأبيض ضد كوتوكو الغاني،التي أقيمت في 20 سبتمبر 1987 بـ"كوماسي"، في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، وخسرها الزمالك 5 / 1، مؤكدًا أن الخسارة جاءت متعمدة بعد تهاون مجموعة من لاعبي الفريق الكبار في المباراة بعد إبلاغهم من الإدارة بعدم تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء.





6- محمد أبوتريكة:





نجم الأهلي ومنتخب السابق محمد أبوتريكة له اعترافًا مثيرًا ايضًا بأنه قام بالتمثيل والتحايل على الحكام فى مناسبتين مع الأهلي، الأولي بإدعاء السقوط والحصول على ركلة جزاء غير صحيحة أمام حرس الحدود وسجل منها هدف، والثانية بقيامه بدفع لاعب طلائع الجيش قبل تسجيله هدفًا للأحمر برأسه حسم به بطولة الدوري.





7- ناصر فاروق:





نجم آخر نسي أن الميكروفون مفتوحًا مثل (الشيخ حسني)، وهو ناصر فاروق حارس مرمي غزل المحلة السابق والذي اعترف بأنه زملكاوي ويكون سعيدًا عندما يسجل الأبيض في شباكه، حتي أنه احتضن حسام حسن في أحدي المباريات بعدما سجل هدفًا للفريق الزملكاوي في مرماه عام 2004.





8- ميدو:





كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق أنه تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض عام 2014 دون الحصول على أي رخصة تدريبية معتمدة، معترفً أن هذا خطأ كبير ومرفوض تمامًا، ولا يعلم كيف مر ذلك على مسئولي الكرة المصرية؟.





9- محمد اليماني:





اعترف محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق، بتفويت فريقه السابق الاتحاد السكندري بعض المباريات في بطولة الدوري الممتاز لفريقي المصري والمقاولون العرب من أجل بقاءهم في الدوري وعدم الهبوط للقسم الثاني.





10- فاروق جعفر:





انضم فاروق جعفر لقائمة النجوم الذين تقمصوا دور (الشيخ حسني) وأكد أنه في حقبة الثمانينات كان يتم مجاملة الأندية المصرية في مباريات البطولات الإفريقية التي كانت تقام في مصر، وكان يتم احتساب بعض القرارات لصالحهم، ليشكك في تاريخ كبير صنعه أجيال عديدة للكرة المصرية على مدار السنوات الماضية.





كما أكد أن التحكيم الإفريقي لعب دورًا كبيرًا في تأهل منتخب مصر لمونديال 1990 وذلك من خلال مجاملة الفراعنة والتغاضي عن احتساب بعض الكرات ضد المنتخب، وآثارت تلك التصريحات جدلا كبيرا وانتقادات عنيفة لنجم الزمالك السابق سواء من الجماهير أو نجوم الكرة المصرية القدامي.



