قناة المخرج جميل المغازي التراثية تحصل علي درع "اليوتيوب"









حصلت القناة الرسمية للمخرج والمنتج القدير جميل المغازي علي درع "اليوتيوب" لتجاوزها عدد 100 ألف متابع ومشاهد، وهي القناة التي تحتوي علي عدد كبير من إنتاجاته المختلفة من فيديوهات تتجاوز ال600 ساعة متنوعة ما بين الفن والأدب والشعر والثقافة والترفيه والرياضة، وتعتبر هي القناة الوحيدة التي تحتوي علي تاريخ مصر الفني الذي وثقه المخرج القدير جميل المغازي.









وقد أطلق في وقت سابق علي هذه القناة من قبل متابعينها علي "اليوتيوب" انها صالون فني وأدبي محترم، خاصةً وانها تحمل مشوار حياة أغلب الفنانين والنجوم المصريين والغير مصريين في مراحل مختلفة منذ الطفولة وحتي الكبر، وانها ترسخ فكرة "الزمن الجميل" في الزمن الحالي، وتحتوي القناة علي فيديوهات وتوثيق لحياة كل من زوزو نبيل، فؤاد المهندس، سناء جميل، سهير البابلي، أحمد زكي، بليغ حمدي، عادل إمام، فاروق الفيشاوي، محمود عبد العزيز، عبد المنعم مدبولي، سعيد صالح، ليلي علوي، أمينة رزق، نجاح الموجي، نجلاء فتحي، شويكار، سمير غانم، محمود ياسين، عزت ابو عوف، بوسي، نور الشريف، سيد زيان، محمد الموجي، نادية لطفي، الهام شاهين، عمرو دياب، مصطفي قمر، كاظم الساهر، فيروز، خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.







