قناة المخرج جميل المغازي التراثية تحصل علي درع "اليوتيوب"
السبت 25/يوليه/2020 - 03:58 م
أحمد رمضان متولي
حصلت القناة الرسمية للمخرج والمنتج القدير جميل المغازي علي درع "اليوتيوب" لتجاوزها عدد 100 ألف متابع ومشاهد، وهي القناة التي تحتوي علي عدد كبير من إنتاجاته المختلفة من فيديوهات تتجاوز ال600 ساعة متنوعة ما بين الفن والأدب والشعر والثقافة والترفيه والرياضة، وتعتبر هي القناة الوحيدة التي تحتوي علي تاريخ مصر الفني الذي وثقه المخرج القدير جميل المغازي.
وقد أطلق في وقت سابق علي هذه القناة من قبل متابعينها علي "اليوتيوب" انها صالون فني وأدبي محترم، خاصةً وانها تحمل مشوار حياة أغلب الفنانين والنجوم المصريين والغير مصريين في مراحل مختلفة منذ الطفولة وحتي الكبر، وانها ترسخ فكرة "الزمن الجميل" في الزمن الحالي، وتحتوي القناة علي فيديوهات وتوثيق لحياة كل من زوزو نبيل، فؤاد المهندس، سناء جميل، سهير البابلي، أحمد زكي، بليغ حمدي، عادل إمام، فاروق الفيشاوي، محمود عبد العزيز، عبد المنعم مدبولي، سعيد صالح، ليلي علوي، أمينة رزق، نجاح الموجي، نجلاء فتحي، شويكار، سمير غانم، محمود ياسين، عزت ابو عوف، بوسي، نور الشريف، سيد زيان، محمد الموجي، نادية لطفي، الهام شاهين، عمرو دياب، مصطفي قمر، كاظم الساهر، فيروز، خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.
وقد تسلمت المخرجة هبة سالم مديرة أعمال المخرج جميل المغازي، درع القناة من إدارة "اليوتيوب" نيابةً عنه، وتستمر القناة في نشر الفيديوهات التراثية النادرة خلال الأيام المقبلة، خاصةً وأن هناك بعض الساعات التي لم يتم تفريغها بعد في المكتبة الخاصة بالمخرج والمنتج جميل المغازي.