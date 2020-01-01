تسجيل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

السبت 25/يوليه/2020 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت وزارة الصحة في عمان، اليوم السبت، 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 74858 حالة، مقابل شفاء 1054 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 54.061 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها على موقع تويتر: "توفيت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 371 حالة منذ بدء تفشّي الوباء في السلطنة".

 

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، 1660 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

 

ووفقًا لوزارة الصحة العمانية، أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 71547 حالة، وعدد الوفيات 349، وإجمالي حالات الشفاء 47922.

 

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أعلنت عن تسجيل 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة العمانية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 58179 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37257 حالة.

 

وشهدت سلطنة عمان، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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