نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها (تفاصيل)

السبت 25/يوليه/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020، ننشر لكم أعزائي الطلبة والطالبات رابط لمعرفة نتيدة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، واعتمدها رسميا من جانب الوزارة.

ويمكن للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة، حيث تفضلنا أياما قليلة عن حدث مهم يترقبه أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد أيام عيد الاضحى المبارك الموافق 31/7/2020.

وزاد بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فبعد الانتهاء من آداء الامتحانات التي أجريت في ظروف تختلف عن السنوات الماضية، وإن بدت في شكلها المعتاد خلال اللجان، إلا أنه كانت توجد إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19".


وكشفت الكنترولات عن الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، بشكل تام ويجرى رصد الدراجات في الوقت الراهن، كما سيتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح والرصد.
 
يُذكر أن موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، سيكون في الفترة من يوم 8 إلى يوم 20 أغسطس المقبل، وسيتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرةً، حسبما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الثانوية العامه نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2020 رابط نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2020

أخبار تهمك

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ ساعتين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 15 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

منذ نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

اعرف نتيجتك| رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في جميع المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم | رابط نتيجة أولى ثانوي نظام التابلت

هنا| رابط مُفعل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور ظهورها

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة لحظة بلحظة

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى 2019/2020 التيرم الأول.. وموعد ظهورها

نتيجة الثانوية العامة 2020.. سجل بياناتك بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً