نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها (تفاصيل)

نتيجة الثانوية العامة 2020، ننشر لكم أعزائي الطلبة والطالبات رابط لمعرفة نتيدة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، واعتمدها رسميا من جانب الوزارة.





ويمكن للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة، حيث تفضلنا أياما قليلة عن حدث مهم يترقبه أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد أيام عيد الاضحى المبارك الموافق 31/7/2020.





وزاد بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فبعد الانتهاء من آداء الامتحانات التي أجريت في ظروف تختلف عن السنوات الماضية، وإن بدت في شكلها المعتاد خلال اللجان، إلا أنه كانت توجد إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19".





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وكشفت الكنترولات عن الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، بشكل تام ويجرى رصد الدراجات في الوقت الراهن، كما سيتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح والرصد.

يُذكر أن موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، سيكون في الفترة من يوم 8 إلى يوم 20 أغسطس المقبل، وسيتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرةً، حسبما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.