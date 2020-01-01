البابا تواضروس يستقبل وكيل بطريركية الإسكندرية والأرخن عصمت ناثان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومعه الأرخن الفاضل عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان.





ودار اللقاء حول موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالإسكندرية وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.





وعلى صعيد آخر كلفهم قداسته بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.





كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى ونيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا.





وكان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد كذب بعض التصريحات المنسوبة للبابا تواضروس والمتداولة عبر السوشيال ميديا وقال: بعض تصريحات المنسوبة للبابا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن كلام عار تماما من الصحة.





وتابع "حليم" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن قداسة البابا يثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ علي أمن مصر القومي ونساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.





وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع.



