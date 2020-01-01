"جولدمان ساكس" يوافق على دفع 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية

وافق بنك "جولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي على دفع 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية مطالبات على صلة بصندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي)، وفقا لـ"الألمانية".









وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان اليوم إن الصفقة سوف "تؤدي إلى تسوية تتعلق برسوم معلقة وبمطالبات ذات صلة بثلات تعاملات في سندات رتبتها الشركة للصندوق.









وقالت الوزارة إن جولدمان ساكس أقر بسوء تصرف اثنين من موظفيه السابقين في برنامج التزوير والفساد الأوسع الخاص بصندوق بـ1/ إم دي بي/".