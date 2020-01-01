"جولدمان ساكس" يوافق على دفع 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية

السبت 25/يوليه/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
وافق بنك "جولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي على دفع 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية مطالبات على صلة بصندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي)، وفقا لـ"الألمانية".


وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان اليوم إن الصفقة سوف "تؤدي إلى تسوية تتعلق برسوم معلقة وبمطالبات ذات صلة بثلات تعاملات في سندات رتبتها الشركة للصندوق.


وقالت الوزارة إن جولدمان ساكس أقر بسوء تصرف اثنين من موظفيه السابقين في برنامج التزوير والفساد الأوسع الخاص بصندوق بـ1/ إم دي بي/".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جولدن ساكس الحكومة الماليزية البنك الامريكي جولدن ساكس الاقتصاد العالمي

أخبار تهمك

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

منذ نصف ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ ساعتين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مهاتير محمد يتهم بنك أمريكي بخداع ماليزيا فى التعامل مع الصندوق السيادى

مهاتير يحذر الاتحاد الأوروبي من حرب تجارية بسبب زيت النخيل

موديز: أرباح "أرامكو" تعادل أرباح "أبل" و"جوجل" و"موبيل"

السعودية تدرس فرص إصدار أول سندات مقومة باليورو

ماليزيا: بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهم فساد

ماليزيا: اعتقال 15 شخصا بسبب صلات بداعش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً