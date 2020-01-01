"يارتني كنت غنتها وحطتها في الدرج".. نجل محمد رشدي يكشف كواليس جديدة عن أغنية "عيون بهية" لمحمد العزبي

كشف طارق رشدي، نجل الفنان الراحل محمد رشدى، عن رفض والده لتقديم أغنية "عيون بهية"، وقيامه بالتوسط لمحمد العزبي عند بليغ حمدي لكي يؤديها بدلاً منه.

وتحدث طارق رشدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "قد المقام" مع الإعلامية بسنت بكر، المُذاع عبر راديو 9090، حيث قال أن والده رفض غنائها لأنه قدم أغاني عديدة تحمل أسماء كثيرة مثل :"وهيبة، عدوية، نعناعة"، وغيرها من الأغاني، وبالفعل وافق بليغ حمدي على طلبه بعدما أخبره بأن الأغنية ستحقق نجاحًا كبيرًا وقال له :" متجيش تلوم غير نفسك بعد كده".

وقال طارق أيضًا أن والده بعد نجاح الأغنية حزن حزنًا شديدًا، وقال:"يا رتنى كنت غنيتها وحطيتها فى الدرج".

ويصادف اليوم 25 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان محمد رشدى، الذي أثرى المكتبة الفنية بمجموعة من الأغنيات التي مازالت عالقة بأذهان الجماهير حتى الآن.