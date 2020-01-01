لأول مرة منذ أسبوع.. إيران تسجل أقل من200 وفاة جديدة بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 03:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، لأول مرة منذ أسبوع تسجيل أقل من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، رصدت 195 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 215 وفاة أمس).

 

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2316 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2489 إصابة أمس، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي رصدت في إيران منذ بداية الجائحة 288839، منها 15484 حالة وفاة.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

 

 

 هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

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