روسيا تستهدف خفض الشحنات عن طريق البحر إلى 50 مليون طن

أعلنت الوزارات والشركات الروسية أنها تناقش خفض حجم الشحنات المستهدف عبر طريق بحر الشمال إلى ما بين 50-60 مليون طن بحلول 2024 من 80 مليون طن، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس.









وذكرت أنترفاكس نقلا عن أشخاص لم تسمهم أن الخفض المقترح على صلة بتراجع النشاط الاقتصادي وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والوضع في الأسواق العالمية.









يسير طريق بحر الشمال على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس إلى مضيق بيرنج، حسبما جاء على موقع بلومبرج للأنباء.