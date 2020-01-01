الإمارات ترسل مساعدات إنسانية لأكثر من 89 دولة حول العالم

السبت 25/يوليه/2020 - 03:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تواصل  دولة الإمارات، إرسال  أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

وكانت دولة الإمارات، سيرت جسرًا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا وإثيوبيا، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الإمارات لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة (كوفيد- 19) .

 

وتبرعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات دول العالم الامارات

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ أقل من ساعتين

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ أقل من ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية وغذائية إلى موريتانيا لاحتواء كورونا

انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الإمارات

إنسانية بلا حدود.. كيف كشف كورونا الوجه الآخر للإمارات في ظل الأزمات العالمية؟

مساعدات إماراتية لـ57 دولة حول العالم في ظل أزمة كورونا

بالأحصائيات.. المساعدات الإماراتية لـ 57 دولة حول العالم خلال ثلاثة أشهر

منظمة الصحة العالمية تشكر الإمارات على دعمها بالمساعدات الطبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً