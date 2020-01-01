آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

السبت 25/يوليه/2020 - 03:06 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي، لضم رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الأهلي سبق وحصل على توقيع رمضان صبحي مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأحمر بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء الجناح الدولي.

وفي نفس السياق طلب مسؤولي هيدرسفيلد الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى، مقابل التخلي عن رمضان صبحي بشكل نهائي لصالح الأهلي.

وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع مسؤولي القلعة الحمراء عرضهم، من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

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