اليونان تطلب اختبار فيروس كورونا السلبي للدخول من بلغاريا ورومانيا

أعلنت هيئة الحماية المدنية اليونانية، اليوم السبت، أن زوار اليونان الذين يصلون جوًا من بلغاريا ورومانيا سيحتاجون إلى تقديم دليل على أنهم أثبتوا نتائج سلبيًة لفيروس كورونا المستجد للدخول إلى البلاد.





ولن يسري هذا المطلب، الذي سيدخل حيز التنفيذ من 28 يوليو إلى 4 أغسطس، على المواطنين اليونانيين الذين يصلون من تلك الدول.





وقالت السلطة: "بناءً على تحليل البيانات الوبائية، سيُطلب من الوافدين إلى اليونان عبر وصلات جوية من بلغاريا ورومانيا تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من وصولهم"، كما أوردت وكالة "ويترز".





أظهرت بيانات رسمية، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكد في بلغاريا تجاوز 10,000 اليوم السبت، مع تأكيد 270 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت هيئة الحماية المدنية، إنها تراقب البيانات باستمرار للتأكد من أن انفتاح الدولة على الزوار الأجانب يتم بأمان.





وقال وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، لشبكة "سكاي" التلفزيونية، اليوم السبت، إن اليونان لا تواجه موجة ثانية من الإصابات لكنها تحتاج إلى توخي الحذر.





وأضاف: "إذا توقفنا عن الحذر واستمرنا في الاسترخاء وانتشرت العدوى، فإن كل شيء يمكن أن يتغير".



