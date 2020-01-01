تردد قناة الزمالك الناقلة لمباريات الفريق الودية

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد غياب دام خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.





تردد قناة الزمالك





ويخوض الزمالك مواجهة أمام المصري، يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المحلي، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.





وفي نفس السياق يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تردد قناة الزمالك، وإليكم التفاصيل:-





التردد: 11449 أفقى (H)





معدل الترميز: 27500





معامل الخطأ: 5/6





مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري





وفي سياق متصل أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-





الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس





الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس





الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس





نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس





الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس





المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.











