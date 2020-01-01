بعد أزمة كورونا.. التجارة العالمية تضررت بفعل قيود الاستيراد

السبت 25/يوليه/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر اليوم إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كوفيد-19.


لكنها قالت إن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة تراجعت.


وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 164 "على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيرا".


كانت المنظمة قالت الشهر الماضي إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

01:34 م

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً