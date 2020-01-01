محمد صلاح: المنافسة ستكون صعبة الموسم المقبل على لقب البريميرليج

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
صرح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بأن المنافسين في الدوري الإنجليزي سيكون لديهم رغبة كبيرة في الرد بقوة الموسم المقبل من أجل استعادة لقب البريميرليج بعد تتويج الريدز.

وخلال تصريحات لشبكة «بي بي سي» قال صلاح:" انه شعور رائع الفوز بالدوري الممتاز مع النادي بعد 30 عامًا، إنه حلم أصبح حقيقة".

وتابع صلاح:" ليفربول يحتاج إلى المحافظة على حالة الجوع للموسم المقبل، لأنه سيكون أكثر صعوبة من هذا الموسم، ستحاول الفرق الأخرى الرد مرة أخرى من أجل الفوز بالألقاب".

وأكد:" أنا أعتقد أن هذا الشعور قد يدفعنا للفوز بالمزيد من الكؤوس، وآمل أن نتمكن من ذلك، وعلينا المحاربة من أجل ذلك، ويجب أن يكون هدفنا الرئيسي".

وأضاف:" أعتقد أن الموسم المقبل بالنسبة لي، عندما أرى الوضع الحالي، سيكون صعبًا للغاية، سيكون أكثر صعوبة من الموسم الحالي، لأن الجوع عندما تفوز بشئ ما، لقد فزت بدوري الأبطال، والبريميرليج، وعندما تفوز بشئ ما ينقص ذلك من جوعك".

وأكمل: " لا أعرف لماذا لا يمكننا الفوز بالدوري الممتاز مرتين أو ثلاثة، إن ذلك في عقولنا فقط، أعتقد أننا إذا حافظنا على هذا الجوع، وحاربنا بكل مالدينا، سيكون من الممكن القيام بذلك الموسم المقبل".

وأنهى:" لقد فزت بدوري الأبطال وخسرت البريميرليج بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي؛ لم يكن الأمر بهذا السوء وكان قدمنا موسمًا لا يصدق".

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