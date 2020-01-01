إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية في إنجلترا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قررت السلطات إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية في إنجلترا للمرة الأولى منذ أن تم إغلاق المملكة المتحدة في الوقت الذي يمتدح فيه مسؤولو الصحة العامة فوائد التمرين في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة عن هجوم جديد على السمنة كجزء من هذه الخطوة، على أمل أن تتمكن دولة أكثر لياقة من تقليل تأثير الموجات المستقبلية من الفيروس، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

لكن جين نيكرسون، الرئيسة التنفيذية لشركة سويم إنجلاند، تقول، إنه كانت هناك ضغوط مالية على حمامات السباحة حتى قبل تفشي الوباء، وأنه بدون دعم حكومي لن يفتح الكثيرون هذا العام - أو على الإطلاق.

وقالت لشبكة "بي بي سي"، إن صناديق التمويل توفر في الواقع الأموال بسبب تأثيرها على التماسك الاجتماعي، ومنع الجريمة، والتحصيل التعليمي، والفوائد الصحية. تعلم السباحة هو أيضًا مهارة حياتية.

وأضافت: "أحد أكبر مخاوفنا وأكثرها هو أنه سيكون هناك جيل ضائع من الأطفال هذا العام الذين لا يتعلمون السباحة".

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