إصابة تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:39 م
تشافي
تشافي
وكالات

كشف تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري ، وأسطورة برشلونة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، إنه سيخضع لعزل شخصي، بينما يستعد فريقه السد القطري لخوض في وقت لاحق من اليوم السبت، مباراته الأولى، بعد استئناف الدوري القطري.

وأضاف تشافي، الذي مدد تعاقده مع السد في الخامس من يوليو الجاري، في بيان: "اليوم لن أتمكن من الانضمام إلى فريقي خلال عودته للبطولة الرسمية.. ديفيد براتس، مدرب الفريق الثاني للسد، سيقود الجهاز الفني نيابة عني".

وأردف المدرب الإسباني: "قبل أيام قليلة.. جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية (أي مصاب). لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام، لكنني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة".

واستؤنفت مباريات دوري نجوم قطر أمس الجمعة، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.

وسيلتقي السد، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، مع الخور، اليوم السبت، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

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