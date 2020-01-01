متحدث الكنيسة يكشف حقيقة إشارته لتجريد أحد الكهنة

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إشارته لواقعة تجريد معينة لأحد الكهنة في أحد تصريحاته الصحفية الأخيرة.





وأكد، أنه تحدث عن سياسة الكنيسة في تجريد الكهنة بشكل عام وقال: "في حديثي الأخير وتصريحاتي الصحفية تحدثت عن قرارت التجريد ما أقصده يخص سياسة الكنيسة في التجريد بصفة عامة سواء في العقيدة او في الماديات وليس علي واقعة بالتحديد".





وتابع "حليم"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "فهناك فرق بين الخطية والجريمة، فالخطية نعطيها فرصة للتوبة والجريمة تتولاها جهات التحقيق ولا نتستر علي اَي جريمة بحق أولادنا".





وكانت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا قد أصدرت قرارا بتجريد «شلح أو فصل» كاهن.





وجاء في القرار، الذي ذُيّل بخاتم مطرانية المنيا وأمهر بتوقيع أسقف المنيا والمجلس الإكليريكي الفرعي بالمنيا، أنه «بعد الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية، من بعض أفراد من شعب كنيسة مارجرجس بالفكرية ــ أبوقرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكلريكي، والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع، قررنا: تجريد القمص رويس عزيز خليل من رتبة الكهنوت، وعودته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وبذلك تكون قد انقطعت صلته بالكهنوت والخدمة بالكنيسة.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.





وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع وتعرض إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فيلمًا تسجيليًا عن دير القديس الأنبا بضابا وابن خالته إندراوس.





والفيلم التسجيلي الذي انتجته ايبارشية نجع حمادي؛ برئاسة الأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية؛ يعرض يحكى تاريخ الدير ومراحل التعمير انتهائه بالترميم.



