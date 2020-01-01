انخفاض النزلاء الأجانب في فنادق روما بنسبة 99 %

السبت 25/يوليه/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أظهرت احصائيات أن صناعة السياحة في العاصمة الإيطالية روما لاتزال تعاني من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الكثير من الدول الأوروبية أعادت فتح حدودها.

وطبقا لمنظمة "إنت بيلاتيرال توريسمو ديل لازيو" (إي بي تي إل)، فإن 6300 فقط من النزلاء الأجانب أقاموا في فنادق وبيوت ضيافة في العاصمة الإيطالية في يونيو الماضي ، بانخفاض 99 بالمئة عما كان عليه في نفس الشهر العام الماضي.

وفي يونيو 2019، قضى أكثر من 773 ألف زائر دولي ليلتهم في روما .

وقالت رابطة "فيديرالبيرجي" الفندقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك حاليا ما بين 200 مكان إقامة  من أصل" 1200 مكان مفتوح".

وفي عام 2019، سجلت روما رقما قياسيا وهو 19.4 مليون وافد.

وتراجع أيضا عدد الزوار المحليين إلى روما بنسبة 88 بالمئة مقارنة بما كانوا عليه قبل عام، ليصل إلى حوالي 44400 في يونيو الماضي.

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