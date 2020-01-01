حبس متهمين بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك بالجيزة، فيما ارتكبوا 10 وقائع.





بداية الواقعة، كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن - مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة - الطالبية، دار السلام بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



