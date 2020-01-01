برلماني: المصريون قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية

أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن المصريين قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية التي تطلقها قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية بعد وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة درع وسيف الوطن وخلف جميع مؤسسات الدولة المصرية.





وقال " الشريف " في بيان اليوم: إن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من داخل قطر وتركيا لايزالون يمارسون سياساتهم الخسيسة في ترويج الشائعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية إلا أن الشعب المصري فهم القصد منها واصبح على وعي وإدراك كاملين بالأهداف الشيطانية لقوى الشر والظلام والارهاب ولم تعد تلك الشائعات لها اى تأثير بأي شكل من الأشكال على المصريين.

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‏وأكد النائب أن تنظيم جماعة الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا ملة لهم ولا دين ودائما يحاولون إفساد أي شىء إيجابي يحدث في مصر إلا أن مصر محفوظة من الله وسينصرنا الله عليهم وسيوفق الرئيس السيسى في الطريق الذي سار فيه وخلفه الشعب المصري خاصة وأن جميع محاولاتهم لتضليل الشعب المصرى العظيم باءت بالفشل واصبح المصريون هم اول من يرجون للإنجازات العظيمة والمشروعات القومية الكبرى والتاريخية التى حققها الرئيس السيسى لصالح مصر وشعبها فى جميع انحاء البلاد.



