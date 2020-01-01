برلماني: المصريون قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية

السبت 25/يوليه/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن المصريين قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية التي تطلقها قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية بعد وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة درع وسيف الوطن وخلف جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وقال " الشريف " في بيان اليوم: إن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من داخل قطر وتركيا لايزالون يمارسون سياساتهم الخسيسة في ترويج الشائعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية إلا أن الشعب المصري فهم القصد منها واصبح على وعي وإدراك كاملين بالأهداف الشيطانية لقوى الشر والظلام والارهاب ولم تعد تلك الشائعات لها اى تأثير بأي شكل من الأشكال على المصريين.
‏وأكد النائب أن تنظيم جماعة الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا ملة لهم ولا دين ودائما يحاولون إفساد أي شىء إيجابي يحدث في مصر إلا أن مصر محفوظة من الله وسينصرنا الله عليهم وسيوفق الرئيس السيسى في الطريق الذي سار فيه وخلفه الشعب المصري خاصة وأن جميع محاولاتهم لتضليل الشعب المصرى العظيم باءت بالفشل واصبح المصريون هم اول من يرجون للإنجازات العظيمة والمشروعات القومية الكبرى والتاريخية التى حققها الرئيس السيسى لصالح مصر وشعبها فى جميع انحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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