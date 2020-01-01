تسجيل 2019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

السبت 25/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، عن 20 حالة وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا المستجد و2،019 إصابة أخرى بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "يبلغ إجمالي الوفيات من الفيروس الآن 1،897، مع 78،412 حالة مؤكدة."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت الفلبين، يوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1841 حالة إصابة، حيث لا تزال العاصمة مانيلا تمثل العدد الأكبر للوفيات والإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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