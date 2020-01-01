بشرى سارة بشأن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة

واصل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، جولاته التفقدية للجان تصحيح وتقدير درجات الطلاب بامتحانات الثانوية لهذا العام، تمهيدًا لإعلان النتيجة.





وتفقد "حجازي"، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة في قطاع المنصورة (أ) و(ب)، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.





وقال نائب الوزير في بيان صحفي اليوم السبت: إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مضيفًا أن تلك الأعمال تُنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.





وأكد أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، قائلًا: مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.





إجراءات احترازية

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.





وشدد نائب الوزير، على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.