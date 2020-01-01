الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
اجتمع، اليوم السبت، المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المجلس حضور الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس التنفيذى الاكاديمية، اللواء بحري رضا أحمد اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري. 

وناقش المجلس، تقريرًا حول مقر الأكاديمية بمدينة العلميين الجديدة، وكذلك بحث فتح مسارات تعليمية جديدة مطلوبة لسوق العمل بمصر والدول العربية.

كما ناقش المجلس انشاء كليات جديدة بالاضافة إلى تخصصات الصيدلة وطب الأسنان اللذان تم الدراسة بهما خلال العام الدراسي الماضي مع افتتاح المرحلة الاولي للفرع، إضافة تخصصات الطب البشري والذكاء الاصطناعي اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي ٢٠٢٠٢٠٢١.

وشهد الاجتماع انشاء مسارات دراسية جديدة مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة يوكلن بالمملكة المتحدة في تخصصات الهندسة، وكذلك جامعة اوتونوما اسبانيا في الذكاء الاصطناعي وشهادة جودة التعليم من أجل منح درجة علمية مزدوجة يحصل عليها الطالب من خلال اجتيازه للمواد والمعايير المقرره بالمعدلات الدولية المطلوبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)
الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)
الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)
الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)

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