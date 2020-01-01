الأكاديمية العربية بالإسكندرية تبحث إنشاء كليات جديدة (صور)

اجتمع، اليوم السبت، المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المجلس حضور الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس التنفيذى الاكاديمية، اللواء بحري رضا أحمد اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.





وناقش المجلس، تقريرًا حول مقر الأكاديمية بمدينة العلميين الجديدة، وكذلك بحث فتح مسارات تعليمية جديدة مطلوبة لسوق العمل بمصر والدول العربية.





كما ناقش المجلس انشاء كليات جديدة بالاضافة إلى تخصصات الصيدلة وطب الأسنان اللذان تم الدراسة بهما خلال العام الدراسي الماضي مع افتتاح المرحلة الاولي للفرع، إضافة تخصصات الطب البشري والذكاء الاصطناعي اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي ٢٠٢٠٢٠٢١.





وشهد الاجتماع انشاء مسارات دراسية جديدة مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة يوكلن بالمملكة المتحدة في تخصصات الهندسة، وكذلك جامعة اوتونوما اسبانيا في الذكاء الاصطناعي وشهادة جودة التعليم من أجل منح درجة علمية مزدوجة يحصل عليها الطالب من خلال اجتيازه للمواد والمعايير المقرره بالمعدلات الدولية المطلوبة.



