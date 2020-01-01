بالأسماء.. السجن 5 سنوات لمتهمين والبراءة لـ19 آخرين بالشرقية

السبت 25/يوليه/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 جنية لاثنين متهمين وبالبراءة لـ10آخرين، في عدة قضايا مختلفة بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور.

وكما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، في جلسة اليوم، البراءة لـ9 متهمين في عدة قضايا مختلفة، وهم:

1- محمد عبدالله عيد أبوالعلا 
2- محمد إسماعيل عبدالرحمن محمد 
3- عبدالمعز السيد أحمد محمد 
4- محمد محمد السيد مندور 
5- محمد متولى أحمد النجار 
6- هانى محمد على إبراهيم 
7- يوسف الشبراوى عبدالمعبود 
8- السيد محمد مصطفى سلام 
9- السيد محمد السيد سالم 
10- محمود محمد العربى
11- محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان
12- محمد عبدالمطلب مرسى محمود 
13- عبدالرازق سالم عامر 
14- إبراهيم عبدالعال على الفرماوي 
15- أحمد سيف الإسلام محمد 
16- نجم محمد محمد السيد 
17- محمد عبدالسلام محمد النجار 
18- عزت جمعه إبراهيم سلطان 
19- خالد السيد حسن عبدالكريم

- المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات:
1- رأفت محمد سعيد منير
2- محمد متولى إبراهيم السيد

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل 18 متهمًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بكفالة مالية 2000 جنيه لـ 11 متهم وكفالة 5 الاف جنيه لـ 7 متهمين والمخلي سبيلهم بكفالة 2000 جنيه هم كل من:-

1. صابر ابراهيم السيد مصطفى
2. رجب السيد عبدالوهاب
3. جمال فاروق محمد صالح
4. يوسف السيد ابراهيم
5. محمد منصور عبدالسميع
6. عبدالناصر فؤاد احمد
7. ايمن وجدى ابراهيم
8. خالد السيد محمد
9. أحمد محمود الصاوى محمد
10. محمد سعد إبراهيم حسن
11. عاصم محمد محمد يوسف

والمخلي سبيلهم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه هم كل من:-
1. وائل صلاح الدين محمد
2. رمضان عبدالرحمن محمد
3. خالد عبدالرحمن محمد
4. محمد عبدالوهاب ابراهيم
5. احمد سليمان عبدالعظيم عيسى
6. محمد جميل محمد على
7. السيد على احمد سليمان


ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

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