انطلاق الدوري الصيني بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
بدأت منافسات الدوري الصيني لكرة القدم، اليوم السبت بعد تأخير 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الوباء الذي ظهر في البلاد للمرة الأولى.


أحنى اللاعبون رؤوسهم تحية لضحايا "كوفيد-19"، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، قبل مباراة حامل اللقب جونجزوا الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو، وحامل لقب الكأس شنغهاي شينخوا.


أقيمت المباراة في مدينة داليان، علماً بأنه من المقرر أن تقام مباراة أخرى اليوم في مدينة سوغو، تجمع بين ووهان زال وكينغداو هوانغاي.


وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في فبراير الماضي، لكن تفشي كوفيد 19 الذي ظهر في مدينة ووهان للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، دفع إلى تأجيل الموعد.


وتقام المباريات وفق نظام التجمع في مدينتي داليان وسوغو، وفق إجراءات صحية صارمة وخلف أبواب موصدة.


ومنحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي في نهاية الأسبوع الحالي كما هو مقرر، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا المستجد، وجاءت جاءت نتيجة جميعها سلبية.

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