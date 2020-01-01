4 قرارات تطبق على المصريين بداية من الغد.. تعرف عليها

بداية من غدا الأحد، تبدأ الحكومة في تطبيق عدد من القرارات اتخذتها في اجتماعها الأخير، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي بدأت في مطلع يوليو الجاري واستكملت بقرارات الاجتماع الأسبوعي الأخير.





يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اتخذت عدة إجراءات وقرارات جديدة في 22 يوليو الماضي وأكدت على تطبيقها في 26 يوليو، أي بداية من مساء غدا الأحد، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار كورونا بالبلاد.





وفيما يلي، يقدم " الفجر " القرارات التي ستطبق على المصريين بداية من مساء الغد:





- بدلا من العاشرة مساء، سيتم من الغد السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها حتى الساعة 12 منتصف الليل.





- وبزيادة الضعف، تم رفع نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، بعد أن كانت 25% فقط خلال الأسابيع الماضية، مع استمرار نسبة الإشغال في السينمات والمسارح، 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.





- بدلا من الساعة التاسعة، سيتم السماح بغلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية الساعة 10 مساء.





- بحد أقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، سيتم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات.





- وبناءا على القرار السابق ستبدأ الحكومة في الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بدء من مطلع شهر أكتوبر المقبل.





- يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



