تجمّع المهنيين في السودان يقرر الانسحاب من هياكل قوى الحرية والتغيير

قرر تجمّع المهنيين في السودان، اليوم السبت، الانسحاب من هياكل قوى الحرية والتغيير، حسبما ذكر قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عن قائمة بأسماء 18 محافظ للولايات السودانية، من المدنيين فى خطوة رئيسية ضمن إطار الانتقال الديمقراطى.

وقال حمدوك فى موتمر صحفى، إن الخطوة تأتى فى إطار استكمال هياكل السلطة المدنية، مبينا أن قائمة الولاة المدنيين، والذين سيتولون مهامهم فى الأيام القليلة القادمة اعتمدت بشكل كبير على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويأمل رئيس الوزراء السودانى أن تكون هذه الخطوة ذات أثر بالغ فى حفظ الأمن والاستقرار، ونقل ثمار الثورة الى الولايات ليجنى كل السودانيين ثمار التغيير الذى بذلوا فى سبيله كل غالٍ ونفيس.

وقال: "الأمانة التى حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضى بخطى موحدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل: حرية، سلام وعدالة".