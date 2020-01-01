محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية.. ويؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية
السبت 25/يوليه/2020 - 02:08 م
دينا حسن- محمد رجب
تفقد اليوم السبت، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام نظام الثلاث والخمس سنوات، بعدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.
وأوضح المحافظ "أننا حريصين على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب"، لافتًا إلى أنه تم التشديد على مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس.
وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، مشيرًا إلى قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب.
ونوه بتوزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.
من ناحيته، أوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) يبلغ 22 ألفا و360 طالبا، موزعين على عدد 83 لجنة، ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس المقبل.
آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
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