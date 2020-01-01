محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية.. ويؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية

تفقد اليوم السبت، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام نظام الثلاث والخمس سنوات، بعدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.





وأوضح المحافظ "أننا حريصين على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب"، لافتًا إلى أنه تم التشديد على مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس.





وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، مشيرًا إلى قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب.





ونوه بتوزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.





من ناحيته، أوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) يبلغ 22 ألفا و360 طالبا، موزعين على عدد 83 لجنة، ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس المقبل.



