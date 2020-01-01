جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"

السبت 25/يوليه/2020 - 02:07 م
اللقاء
اللقاء
عمرو الشامي
أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة حققت إنجازًا كبيرًا في خطة التعليم للأميين حيث سجلت خلال شهري يوليو وأكتوبر عام 2019-2020 وشهري يناير وأبريل 2020 م محو أمية 1400 دارس.

ونوه بأن الجامعة افتتحت 306 فصول "أونلاين" في أول يوليو الجاري، وبلغ عدد الدارسين 3887 دارسا وذلك بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفرالشيخ.

وتتكون اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضم في تشكيلها عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور ياسر الجندي والأستاذ الدكتور رجاء غازي وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومنسق المشروع والأستاذ الدكتور سمير قطب رئيس قسم أصول التربية والأستاذ مصطفى رزق أمين عام الجامعة والأستاذ نافع حماده على مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة ومديرعام الهيئة عزت سلامه ومدير إدارة التخطيط بالهيئة عطية نصر.

وأكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة إعتمدت على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية في مراكز االمحافظة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا من الجامعة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع التجمعات تم تنفيذ مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية وتعليم الكبار. 

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال أن هذا يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات، لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية فى القضايا القومية وعلى رأسها القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادرالطلابية وتعزيزمشاركتهم المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات وما بادرت به الجامعة لنشر الوعى بالمشروع.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر والتقدير لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء اللجنة على مجهوداتها المتميزة في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية.
جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"
جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"
جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"
جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محو أمية خطة التعليم جامعة كفر الشيخ أمية

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ نصف ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

01:34 م

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً