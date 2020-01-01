جامعة كفرالشيخ تمحو أمية 3887 شخصا "أونلاين"

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة حققت إنجازًا كبيرًا في خطة التعليم للأميين حيث سجلت خلال شهري يوليو وأكتوبر عام 2019-2020 وشهري يناير وأبريل 2020 م محو أمية 1400 دارس.





ونوه بأن الجامعة افتتحت 306 فصول "أونلاين" في أول يوليو الجاري، وبلغ عدد الدارسين 3887 دارسا وذلك بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفرالشيخ.





وتتكون اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضم في تشكيلها عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور ياسر الجندي والأستاذ الدكتور رجاء غازي وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومنسق المشروع والأستاذ الدكتور سمير قطب رئيس قسم أصول التربية والأستاذ مصطفى رزق أمين عام الجامعة والأستاذ نافع حماده على مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة ومديرعام الهيئة عزت سلامه ومدير إدارة التخطيط بالهيئة عطية نصر.





وأكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة إعتمدت على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية في مراكز االمحافظة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا من الجامعة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع التجمعات تم تنفيذ مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية وتعليم الكبار.





وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال أن هذا يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات، لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية فى القضايا القومية وعلى رأسها القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادرالطلابية وتعزيزمشاركتهم المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات وما بادرت به الجامعة لنشر الوعى بالمشروع.



